У Житомирі затримали 17-річних підривників

У Житомирі співробітники СБУ та Нацполіції затримали 17-річних хлопця та дівчину, які на замовлення російських спецслужб здійснили теракт в одному з мікрорайонів міста теракт. Внаслідок підриву саморобної вибухівки загинув чоловік. Про це у четвер, 7 серпня, повідомили у пресслужбах СБУ та Нацполіції.

Слідчі встановили, що росіяни завербували 17-річних житомирянина та жительку Житомирського району через телеграм-канал, де підлітки шукали швидкого заробітку. За вказівкою окупантів затримані виготовили саморобну вибухівку.

«Для максимального ураження вони начинили вибухівку гайками, а для дистанційного підриву – спорядили мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Потім фігуранти заклали вибухівку за координатами, які так само отримали на месенджер від куратора», – йдеться у повідомленні СБУ.

На місці теракту підлітки сховали камеру, через яку співробітники російської спецслужби відстежили прибуття жертв та у вівторок, 5 серпня, дистанційно підірвали вибухівку.

Внаслідок детонації загинув 33-річний харків’янин, ще одного чоловіка, 31-річного одесита, з множинними пораненнями госпіталізували до лікарні.

У середу, 6 серпня, СБУ та Нацполіція встановила особи причетних до вибуху та оголосили їм підозри у вчиненні теракту, що призвів до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення, незабаром суд обере для них запобіжний захід.