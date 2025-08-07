Інцидент стався у селі Паладь Комарівці Ужгородського району

У четвер, 7 серпня, в Ужгородському районі знайшли мертвим військовослужбовця Чопського прикордонного загону. У поліції відкрили кримінальну справу з відміткою «самогубство».

Як повідомила ZAXID.NET речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук, тіло військовослужбовця виявили на території підрозділу.

«Військовослужбовця знайшли без ознак життя у прикордонному підрозділі у селі Паладь Комарівці. Обставини його загибелі встановлює слідство», – зазначили в пресслужбі прикордонного загону.

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, інцидент стався близько 12:00. Прикордоннику було 33 роки.

«Під час несення служби військовослужбовець Чопського прикордонного загону вкоротив собі віку з табельного пістолета ПМ. На місці працює поліція», – написав Глагола у телеграмі.

У поліції Закарпатської області розповіли ZAXID.NET, що відкрили кримінальну справу за ч.1 ст.115 ККУ з відміткою «самогубство». У справі призначать експертні дослідження і за підслідністю скерують до Державного бюро розслідувань.