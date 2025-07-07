Аварія сталася на контрольному пості правоохоронців у Перечині

У понеділок, 7 липня, близько 4:30, у Перечині сталася аварія. Місцева мешканка з ознаками сп’яніння влетіла у контрольно-ревізійний пункт правоохоронців. Внаслідок аварії загинув 45-річний майстер-сержант ДПСУ Володимир Скловський.

Як розповіли у поліції Закарпатської області, за кермом BMW X5 була 53-річна мешканка міста Перечин.

«Вона не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та наїхала на бетонне огородження КРП. Внаслідок аварії до лікарні доставили військовослужбовця ДПСУ, проте від отриманих травм чоловік згодом помер. Водійка мала явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак від обстеження на стан сп’яніння відмовилася», – зазначили правоохоронці.

Винуватицю ДТП затримали, вона з травмами у медзакладі під цілодобовою охороною. Також до лікарні госпіталізовано її пасажира – 31-річного мешканця Івано-Франківщини. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). Затриманій загрожує до 10 років увʼязнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ, внаслідок аварії у Перечині загинув 45-річний майстер-сержант Чопського прикордонного загону Володимир Скловський.

Внаслідок аварії загинув 45-річний майстер-сержант ДПСУ Володимир Скловський

Загиблий служив в ДПСУ 27 років, був учасником бойових дій та має відзнаку Президента України «За участь в АТО». Без чоловіка та батька залишилися дружина та двоє дітей.