У селищі Середнє Ужгородського району зіткнулися Volkswagen та Škoda

Увечері 1 липня у селищі Середнє Ужгородського району зіткнулися Volkswagen та Škoda. Внаслідок аварії госпіталізували водіїв та пасажирів автомобілів, серед травмованих – троє дітей.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 2 липня, повідомлення про ДТП біля Ужгорода надійшло від медиків «швидкої» напередодні о 21:32. Правоохоронці з’ясували, що 26-річна мешканка села Худльово Ужгородського району на Volkswagen не врахувала дорожньої обстановки та, виїхавши із другорядної дороги на головну, зіткнулася зі Škoda, якою керував 24-річний житель села Загаття Хустського району.

«Внаслідок зіткнення обох водіїв із травмами госпіталізували до лікарні. У них відібрали кров на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Окрім цього, до медзакладу доставили п’ятьох пасажирів Volkswagen, серед яких троє малолітніх дітей, віком 4, 6 та 12 років. Чотирьох травмованих госпіталізували, а 52-річну жінку після огляду медиків відпущено на амбулаторне лікування», – зазначили у поліції.

Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості). Санкція статті передбачає від 51 тис. грн до 85 тис. грн штрафу або два роки виправних робіт, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.