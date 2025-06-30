Від удару автомобілі злетіли в кювет і перекинулися одна на одну

У неділю, 29 червня, у селищі Великий Бичків Рахівського району зіткнулися Škoda та Geely. Автівки перекинулися у кювет, травми отримали п’ятеро людей.

Як повідомила ZAXID.NET речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан 30 червня, водійка Škoda виїхала на обгін і зіткнулася з Geely, який в цей час повертав ліворуч на зустрічній смузі. Від удару автомобілі злетіли в кювет і перекинулися одна на одну.

На місце ДТП виїхали дві бригади «швидкої». За інформацією Закарпатського центру екстреної медичної допомоги, внаслідок аварії 39-річний водій Geely отримав численні забої, а його 5-річний син – травму голови. Їх транспортували до Рахівської лікарні.

«У другому авто перебували 37-річна жінка та двоє її дітей – 9-річний хлопчик та 10-річна дівчинка. Після стабілізації стану на місці, їх теж доставили до медзакладу», – розповіли медики.

За словами правоохоронців, у всіх постраждалих легкі травми. На винуватців ДТП складено протокол за ст.124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів). Санкція статті передбачає 850 грн штрафу або позбавлення права керування автомобілями на строк від 6 місяців до одного року.