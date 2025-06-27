ДТП сталася у селі Гать Берегівського району

Вранці 27 червня у Берегівському районі зіткнулися Renault Master, Mercedes-Benz Sprinter та Dacia Logan. Внаслідок аварії постраждали п’ятеро людей, трьох з них госпіталізували.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, ДТП сталася на трасі Велика Добронь – Лужанка, у селі Гать Берегівського району.

«Внаслідок аварії постраждали п’ятеро людей. Водія Renault затисло у кабіні. Для його порятунку залучили берегівських рятувальників. За допомогою спецінструментів бійці ДСНС деблокували чоловіка та передали медикам шивдкої допомоги, які транспортували чоловіка до медзакладу в Берегові», – зазначили в ДСНС.

Ще одного водія, віком 59 років, та 17-річного пасажира госпіталізували до Мукачівської ЦРЛ. Обставини аварії з’ясовуть правоохоронці.