Затримання учасника злочинної групи в Молдові

Українські та молдавські правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке пропонувало послуги пригону авто з США. Шахраї ошукали українських покупців на понад 2 млн грн. Про це в четвер, 7 серпня, повідомила пресслужба Національної поліції.

За даними слідства, схему організував 36-річний українець, який кілька років проживає у Молдові. До справи він залучив дружину та знайомих.

Зловмисники створили низку акаунтів у соцмережах, де пропонували послуги доставки автомобілів з США. Шахраї переконували співрозмовників вносити передплату. Гроші перераховувалися на рахунки членів угруповання або передавалися.

«Надалі фігуранти виманювали у замовників гроші нібито на непередбачувані витрати, пов’язані зі змінами в митному оформленні. Коли люди переставали надсилати гроші, аферисти переривали спілкування», – повідомляють правоохоронці.

Поліцейські в межах міжнародного співробітництва провели 14 обшуків на території України та Молдови за адресами проживання та в авто фігурантів. У них вилучили комп’ютерну техніку, телефони, готівку й авто преміумкласу.

Наразі встановили п’ять епізодів злочинної діяльності, а попередня сума збитків перевищує 2 млн грн.

Правоохоронці затримали лідера злочинної групи на території Молдови. Йому оголошено підозру за ч. 5 ст. 190 КК Республіки Молдова.