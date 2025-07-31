Жінка спілкувалася з екстрасенсами по телефону

У Сокирянах аферисти ошукали пенсіонерку на понад 1,5 млн грн. Шахраї зателефонували до жінки, представились екстрасенсами та обіцяли їй за гроші допомогу з вирішенням особистих питань. Буковинка довірилась їм і щоразу після дзвінка перераховувала гроші. За фактом шахрайства поліцейські розпочали кримінальне провадження.

До поліції 84-річна буковинка звернулася 30 липня після того, як телефонні шахраї перестали виходити з нею на зв’язок. Пенсіонерка розповіла, що перерахувала їм велику суму, однак допомоги від них так і не отримала, повідомили в поліції Буковини в четвер, 31 липня.

Загалом зловмисники виманили у буковинки 1,565 млн грн. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства. Аферистам загрожує до п’яти років позбавлення волі.