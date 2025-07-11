Раніше судимій мешканці Коломийщини загрожує до 5 років тюрми

Правоохоронці затримали 39-річну мешканку Коломийського району, яка в мережі зав’язувала романтичні стосунки з військовослужбовцями і, вигадуючи історії про неправдиву хворобу, виманювала у них гроші. Шахрайці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 11 липня, прикарпатка створила фейкову сторінку у соцмережі та з лютого 2024 року по квітень 2025 року познайомилася з трьома військовими. Під час спілкування вона запевняла чоловіків, що має проблеми зі здоров’ям і важку хворобу, та переконувала, що потребує великої суми грошей на дорогі ліки. Згодом між нею та потерпілими розвивалися романтичні стосунки, зловмисниця обіцяла вийти за них заміж.



«Під приводом вигаданих проблем аферистка щоразу просила у чоловіків кошти на їх вирішення. Довірливі потерпілі поповнили рахунок шахрайки на понад 450 тис. грн. Коли жінка почала вимагати ще більше грошей, заявники запідозрили шахрайську схему і звернулися до поліції. Усі кошти зловмисниця привласнила та витратила на власний розсуд», – зазначили правоохоронці.

Аферистці, яка вже була судима за вчинення аналогічних злочинів, оголосили підозру за ч. 2, 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно та в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому). Прикарпатці загрожує до п’яти років позбавлення волі.