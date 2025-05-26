Прикарпатець підробив документи і оформив на спільників земельні ділянки, вартістю 1,6 млн грн

В Івано-Франківську оголосили підозри трьом шахраям за махінації з нерухомістю на 1,6 млн грн. За незаконне привласнення чужих земельних ділянок підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 26 травня, схему організував 56-річний прикарпатець, залучивши до неї двох внутрішньо переміщених чоловіків, які через вторгнення РФ переїхали з Донецької та Луганської областей. Він оформив на них дві ділянки, які перебували у власності потерпілого.

«У лютому-березні 2024 року підозрюваний, використовуючи підроблені документи – державні акти на право приватної власності, виготовив технічну документацію на ці ділянки, а потім разом зі спільниками зареєстрували ділянки. Таким чином вони заволоділи чужим майном, спричинивши власнику ділянок матеріальну шкоду на понад 1,6 млн грн», – зазначили правоохоронці.

Земельні ділянки арештовано, а всім учасникам шахрайської схеми повідомлено про підозру за ч.5 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.