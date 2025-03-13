Підозрювані підробили документацію на 0,3 га землі у Верховині

Правоохоронці оголосили підозри 46-річному землевпоряднику та його 57-річній спільниці, які незаконно заволоділи 0,3 га землі на території Верховинської селищної ради, вартістю 900 тис. грн. За підробку документів та шахрайство їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 13 березня, щоб отримати у власність землю у Верховинському районі, підозрювана вступила у змову з директором приватної землевпорядної організації. Вони підробили технічну документацію із землеустрою і подали її до Державного кадастру, щоб відобразити земельну ділянку на кадастрові карті.

«На підставі цієї документації, правопорушники незаконно заволоділи земельною ділянкою загальною площею майже 0,3 га. Вказана ділянка розташована у місці з перспективою розвитку туризму. Своїми діями зловмисники завдали Верховинській селищній раді збитків на суму майже 900 тис. грн», – розповіли правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 3, 4 ст. 358 ККУ (підроблення офіційного документа і його використання за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Санкція статей передбачає до 8 років ув’язнення.