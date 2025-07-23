Шахраї ошукали громадян Чехії на 10 млн грн

Українські та чеські правоохоронці викрили масштабну мережу шахрайських кол-центрів, що діяла у двох країнах. Про це у середу, 23 липня, повідомили в Офісі генерального прокурора та Нацполіції.

За даними слідчих, мережу шахрайських кол-центрів створив 32-річний житель Дніпра та залучив до неї українців та чехів. Шахраї телефонували громадянам Чехії та, представляючись банківськими співробітниками й правоохоронцями, вводили людей в оману.

«Під виглядом захисту грошових коштів потерпілих на нібито “зламаному банківському рахунку” зловмисники змушували перераховувати гроші на підконтрольні рахунки», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Така схема діяла з 2021 року. Встановлено, що за цей час злочинці ошукали громадян Чехії на щонайменше 10 млн грн.

Правоохоронці здійснили понад 40 обшуків на території Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Запорізької областей. Під час слідчих дій у шахраїв вилучили комп’ютерну техніку (близько 500 одиниць), мобільні телефони, документацію, банківські картки та інші речові докази.

Наразі організатору шахрайської схеми та одному з її активних учасників оголосили підозри у створенні та участі у злочинній організації, а також шахрайстві в особливо великих розмірах. Крім того, правоохоронці затримали шістьох громадян Чехії, які брали участь у злочинній схемі. Частину з них вже екстрадували на батьківщину.

Нагадаємо, 21 липня правоохоронці повідомили про викриття у Луцьку міжнародного шахрайського кол-центру. Зловмисники представлялися працівниками банку та випитували у клієнтів конфіденційну інформацію, а потім привласнювали їхні гроші.