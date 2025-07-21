У Луцьку правоохоронці викрили міжнародний шахрайський колцентр

У Луцьку правоохоронці викрили міжнародний шахрайський колцентр, в якому працювали понад 20 людей. Зловмисники представлялися працівниками банку та випитували у «клієнтів» конфіденційну інформацію, після чого привласнювали їхні гроші. Про це повідомили 21 липня пресслужби поліції та прокуратури Волині.

За даними слідства, шахрайський колцентр діяв у Луцьку. Понад 20 зловмисників, серед яких були іноземці, телефонували українцям та громадянам країн Європи, представлялися працівниками банків, після чого отримували конфіденційну інформацію про їхні банківські рахунки. Надалі шахраї списували у потерпілих гроші на іноземні рахунки.

17 липня правоохоронці провели девʼять санкціонованих обшуків – у приміщеннях так званого колцентру, за місцями проживання підозрюваних та у їхніх автомобілях. У зловмисників вилучили 20 комп’ютерів, мобільні телефони, пістолет, банківські картки, 7500 доларів і 20 тис. грн, а також чорнові записи.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.