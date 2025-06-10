У Ковелі викрили 27-річну місцеву жительку, яка замовляла товари в інтернеті й надсилала продавцям підроблені квитанції про оплату. Завдяки схемі жінка привласнила 10 телефонів марки Iphone, ноутбук MacBook Air, а також мʼясо. Про це повідомила 10 червня пресслужба прокуратури Волинської області.

За даними слідства, упродовж лише кількох днів лютого-березня 2025 року підозрювана, яка перебувала під домашнім арештом, з кількох створених нею акаунтів у соціальних мережах та месенджерах замовила у продавців у Ковелі та Луцьку 10 мобільних телефонів марки Iphone та ноутбук марки MacBook Air.

«Жінка відправила продавцям зображення квитанцій про оплату, які не відповідали дійсності, після чого отримала доставку товарів. Своїми діями вона завдала майнової шкоди на понад 580 тис. грн», – зазначають правоохоронці.

За тією ж схемою підозрювана двічі замовляла мʼясо, чим завдала постачальнику збитків на майже 200 тис. грн. Крім того, жінка пообіцяла продати побутовий прилад, а коли отримала за нього передоплату в розмірі 10 тис. грн – припинила виходити на звʼязок із замовницею.

27-річній жительці Ковеля оголосили підозру у вчиненні низки шахрайств (ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України). Санкція статтей передбачає від 51 до 68 тис. грн штрафу, виправні роботи, до пʼяти років обмеження волі або до трьох років тюрми.

Зауважимо, що на розгляді в суді перебуває ще два обвинувальні акти про вчинення волинянкою шахрайств, у тому числі в особливо великому розмірі – на понад 1,5 млн грн.