Радивилівський районний суд виніс вирок працівниці «Ощадбанку» Наталії Чучман за зловживання службовим становищем. Обвинувачена відкривала карткові рахунки на імена клієнтів і за рік привласнила понад 468 тис. грн. Проте замість реального покарання жінка отримала два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 24 квітня, провідна економістка малого та середнього бізнесу філії Рівненського обласного управління «Ощадбанк» Наталія Чучман відкривала нові карткові рахунки на імена клієнтів, звідки знімала гроші. Упродовж 2017-2018 років обвинувачена привласнила 468 700 грн.

Наталія Чучман повністю визнала свою провину й підтвердила, що здійснювала операції по рахунках клієнтів без їхнього відома та згоди. За словами обвинуваченої, викрадені гроші вона витратила на власні потреби, але пізніше відшкодувала завдані збитки.

Суддя Валентина Троцюк визнала Наталію Чучман винною за ч.3 ст.362, ч.1 та 2 ст.200, ч.4 ст.191, ч.1 ст.209 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, несанкціоноване втручання в роботу компʼютера, незаконні дії з платіжними картками тощо), проте звільнила від основного покарання й призначила два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.