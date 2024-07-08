Костопільський районний суд виніс вирок касирці «Ощадбанку» Ірині Столярчук за незаконне привласнення та відмивання грошей клієнтів. Своїми діями обвинувачена завдала збитків на майже 500 тис. грн, за що їй призначили 7 років позбавлення волі.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду, обвинувачена Ірина Столярчук працювала контролеркою-касиркою Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» у місті Костопіль Рівненського району. У вересні 2018 року жінка зареєструвала заяву про відмову клієнтки від автоматичного продовження договору банківського вкладу, яку потерпіла написала напередодні під впливом обвинуваченої, не розуміючи усіх наслідків. Завдяки цьому працівниця банку змогла привласнити 250 тис. грн. У лютому 2019 року Ірина Столярчук підробила документ ще одного клієнта про грошовий переказ з його картки, завдяки чому отримала 49 тис. грн незаконного прибутку. У 2020 році обвинувачена втретє пішла на злочин і ошукала місцеву жительку на 100 тис. грн. Крім того, у жовтні того ж року касирка «Ощадбанку» використала платіжну картку однієї з потерпілих і привласнила ще 94 тис. грн.

Ірина Столярчук на судові засідання не з’являлася. Водночас загальну суму збитків від її дій правоохоронці оцінили у 493 314 грн.

Суддя Олександр Цвіркун визнав працівницю банку винною за сімома частинами Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, відмивання грошей і т.д.) та призначив сім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, Ірину Столярчук зобов’язали повернути одній з потерпілих 200 тис. грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.