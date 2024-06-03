Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна

У Києві зловмисники за допомогою підроблених документів зняли кошти з банківського рахунку клієнтки, а на залишок накупили ювелірних прикрас. Про це у понеділок, 3 червня, повідомили прес-служби Київської міської прокуратури та Головного управління Нацполіції у Києві.

Інцидент трапився у травні минулого року. 32-річний керівник одного з відділень «Ощадбанку» обрав клієнтку, на рахунку якої зберігалось майже 169 тис. доларів. Зловмисник скопіював усі дані рахунку, а також паспортні та персональні дані клієнтки та передав 42-річному знайомому, який виготовив фіктивні документи на її ім’я. Надалі їхня 29-річна спільниця в перуці, використовуючи підроблені документи, зняла з рахунку потерплої 169 тис. доларів.

Того ж дня зловмисники конвертували викрадені кошти в гривні, переказавши таким чином майже 6,2 млн грн на відкритий ними картковий рахунок. Після цього спільники частково зняли готівку, а на залишок придбали золоті прикраси, які надалі продавали.

Під час обшуків у фігурантів вилучили жіночі перуки та окуляри, телефони, банківські картки, копії паспортів клієнтів з бази банку, ювелірні вироби, 12,7 тис. доларів і 40,5 тис. гривень. Також вилучено автомобілі Infiniti FX 35, BMW і3 та Lexus LX 470.

Крім того, під час досудового розслідування слідчі встановили ще п’ятьох потерпілих, з чиїх рахунків зловмисники аналогічним чином зняли понад 250 тис. доларів. Ще майже 110 тис. доларів та 7 тис. євро вони намагались переказати на власні рахунки, але їм це не вдалось, повідомляють правоохоронці.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.