Підозрювана продавала неіснуючі товари й крала гроші з банківських карток потерпілих

У Хмельницькому судитимуть 30-річну місцеву жительку, яка ошукала більше 60 осіб. Жінка розміщувала оголошення на OLX про продаж різних товарів, а коли отримувала аванс – зникала. За скоєне їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як 28 травня повідомила Хмельницька обласна прокуратура, підозрювана організувала схеми фіктивного продажу товарів, оформлення медичних довідок, онлайн-кредитів і здачі в оренду житла, розміщуючи оголошення на OLX. «Послуги» надавала лише за передоплатою, а коли отримувала гроші – зникала.

«Також, користуючись довірою потерпілих, жінка копіювала їх особисті дані та незаконно отримувала доступ до банківських рахунків, звідки викрадала гроші. Обвинувачена ошукала більше 60 осіб, завдавши матеріальної шкоди на суму понад 800 тис. грн», – зазначають правоохоронці.

Хмельничанці оголосили про підозру за фактами крадіжок, шахрайства, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також несанкціонованого копіювання та перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч. 2 ч. 4 ст. 185, ч. 1 ч. 2 ст. 190, ч. 1 ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362 КК України). За скоєне їй загрожує до 8 років ув’язнення.