Аферист встиг заробити 150 тис. грн

На Тернопільщині аферист продав неіснуючі дрова вісьмом покупцям. Промишляв шахрай лише в місті Бучач і місцевим жителям обіцяв привезти дрова на зиму. Однак в усіх просив завдаток – в когось 2 тис. грн, а в когось і 15 тис. грн. Загалом аферист встиг заробити 150 тис. грн.

Зловмисник представлявся працівником лісгоспу та пропонував людям дрова за заниженими цінами. Брав гроші за товар і зникав. Після цього до співробітників поліції Бучача почали звертатися місцеві жителі. Люди розповідали про продавця дров, який взяв завдаток і щез. У всіх випадках схема була схожа: людям обіцяли привезти дрова, коли довірливі клієнти перераховували кошти, «продавець» переставав виходити на зв’язок. Сума збитків у кожному випадку була різна – від 2,5 до 15 тис. грн.

«Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочинів причетний 32-річний житель Тернопільського району. Афери чоловік вчиняв, перебуваючи на випробувальному терміні за незаконну порубку лісу», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 8 травня.

Наразі поліцейські встановили 8 потерпілих, яких ошукав аферист. Проте припускають, що потерпілих може бути значно більше. Слідчо-оперативні заходи тривають.

Жителю Тернопільського району слідчі оголосили підозру за ч. 1 та 2 ст. 190 КК України (Шахрайство). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі. Також суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.