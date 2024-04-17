На Буковині Герцаївський районний суд засудив працівника лікарні за привласнення кам'яного вугілля, яке призначалося для опалення медичного закладу. Правоохоронці встановили, що обвинувачений працював машиністом котельні і коли привезли вугілля, то він частину викрав. В суді чоловік свою вину визнав повністю.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 4 липня 2023 року Герцаївська міська лікарня уклала договір про постачання товару, а саме кам’яного вугілля з ТОВ «ПраймСелл». Загальна вартість вугілля складала 414 924 гривень.

Однак в листопаді 2023 року в лікарні виявили недостачу матеріалу для опалення. Керівництво медзакладу звернулося в поліцію. Правоохоронці встановили, що машиніст котельні Михайло Москалу з корисливих мотивів привласнив кам’яне вугілля в кількості 3,5 тонни.

«Вказаними умисними діями обвинувачений завдав шкоди Герцаївській міській лікарні на суму 33 549 гривень, у формі кам’яного вугілля», – йдеться у вироку Герцаївського районного суду від 22 березня.

В суді Михайло Москалу свою провину визнав і погодився підписати угоду про визнання винуватості. Суд врахував щире каяття, активне сприяння розслідуванню. Також те, що чоловік раніше був не судимий, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебував. Суддя призначив обвинуваченому 5 років в’язниці, однак замінив покарання на рік умовно. На вирок суду також можна подати апеляційну скаргу.