На Буковині судили працівника лікарні за привласнення кам'яного вугілля
Поліцейські встановили, що машиніст котельні медзакладу викрав 3,5 тонни вугілля
На Буковині Герцаївський районний суд засудив працівника лікарні за привласнення кам'яного вугілля, яке призначалося для опалення медичного закладу. Правоохоронці встановили, що обвинувачений працював машиністом котельні і коли привезли вугілля, то він частину викрав. В суді чоловік свою вину визнав повністю.
Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 4 липня 2023 року Герцаївська міська лікарня уклала договір про постачання товару, а саме кам’яного вугілля з ТОВ «ПраймСелл». Загальна вартість вугілля складала 414 924 гривень.
Однак в листопаді 2023 року в лікарні виявили недостачу матеріалу для опалення. Керівництво медзакладу звернулося в поліцію. Правоохоронці встановили, що машиніст котельні Михайло Москалу з корисливих мотивів привласнив кам’яне вугілля в кількості 3,5 тонни.
«Вказаними умисними діями обвинувачений завдав шкоди Герцаївській міській лікарні на суму 33 549 гривень, у формі кам’яного вугілля», – йдеться у вироку Герцаївського районного суду від 22 березня.
В суді Михайло Москалу свою провину визнав і погодився підписати угоду про визнання винуватості. Суд врахував щире каяття, активне сприяння розслідуванню. Також те, що чоловік раніше був не судимий, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебував. Суддя призначив обвинуваченому 5 років в’язниці, однак замінив покарання на рік умовно. На вирок суду також можна подати апеляційну скаргу.