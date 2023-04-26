Зловмисники свідомо постачали і купували неякісне вугілля

Поліція оголосила про підозру 45-річному керівнику вугільного підприємства, 44-річному посадовцю Івано-Франківської квартирно-експлуатаційної частини та 67-річному керівнику фірми-посередника у махінаціях з постачанням вугілля для потреб оборони. За даними слідства, зловмисники свідомо постачали і купували неякісне вугілля та зменшували його об’єми. Посадовець КЕЧ не перевіряв належно товар, підписував акти-приймання вугілля та товарно-транспортні накладні. Збитки складають понад мільйон гривень, які троє зловмисників розділили між собою.

Як у середу, 26 квітня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, між директором вугільного підприємства, що переміг у відкритих торгах, посадовою особою Івано-Франківської квартирно-експлуатаційної частини та підприємцем-постачальником у 2021 році був підписаний договір про постачання твердого палива для забезпечення потреб оборони.

«Відповідно до умов договору, вугілля мало бути відповідної якості. Окрім цього постачальник зобов’язувався вчасно постачати вугілля, а замовник, Івано-Франківська КЕЧ, приймати його та оплачувати. Злочинну схему розробив 45-річний постачальник та залучив до неї інших двох фігурантів: 44 та 67 років», – йдеться у повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, зловмисники свідомо здійснювали постачання неякісного вугілля та навіть зменшували його об’єми. Посадовець КЕЧ умисно не перевіряв належно товар, підписував акти-приймання вугільної продукції та товарно-транспортні накладні. Надалі вони були підставою для оплати товару. Державі завдано збитків на понад мільйон гривень. Ці кошти фігуранти привласнили та розподілили між собою. Під час обшуків поліцейські вилучили документи, які підтверджують причетність підозрюваних до махінацій.

Двом директорам приватних підприємств та начальнику підрозділу квартирно-експлуатаційної частини слідчі уже повідомили про підозри за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою та службове підроблення). За скоєне підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення, позбавлення права обіймати певні посади з конфіскацією майна.