Франківську підприємицю підозрюють у захопленні земель ДК «Укроборонпром» та привласненні обладнання. Йдеться про механічний цех на вул. Хриплинській та понад 0,3 га прилеглої території. Жінка повинна була повернути обладнання та звільнити земельну ділянку, однак не зробила цього. Наразі підозрювана перебуває під домашнім арештом.

Як у середу, 15 березня, повідомила прес-служба Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону, у квітні 2017 року підприємиця уклалв договір із підрозділом державного концерну «Укроборонпром» про купівлю на аукціоні майже 3 тисяч квадратних метрів механічного цеху на вул. Хриплинській у Франківську і відтак захопила здійснила понад 0,3 га сусідньої території та унеможливила до них доступ працівникам заводу.

«Надалі підозрювана заснувала ще одне підприємство, наділила себе організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями та передала до статутного капіталу понад три десятки одиниць обладнання, яке повинна була повернути, натомість – привласнила і використовувала. Таким чином легалізувала майно, одержане злочинним шляхом», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції Івано-Франківської області уточнили, що жінка привласнила обладнання оборонного підприємства, яке знаходилось на цій земельній ділянці. Йдеться про 33 одиниці устаткування, станків тощо, на суму понад 200 тисяч гривень.

У червні 2018 року прокуратура звернулася до суду, щоб витребувати із незаконного володіння це майно або відшкодувати його вартість – понад 240 тисяч гривень. У жовтні 2019 року Західний апеляційний господарський суд підтримав позицію органів прокуратури та залишив без змін рішення першої інстанції, однак підозрювана його проігнорувала, а у червні 2020 року Івано-Франківський міський відділ державної виконавчої служби відкрив виконавче провадження.

Наразі керівниці підприємства оголосили про підозру у самовільному зайнятті земель оборони, привласненні майна, зловживанні службовим становищем та невиконанні судового рішення (ч. 2 ст. 197-1, ч. 4 ст. 191, та ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 382 ККУ). Підприємиця перебуває під домашнім арештом. Привласнене обладнання правоохоронці вилучили та повернули «Укроборонпрому».