Посадовицю управління Держгеокадастру у Хмельницькій області підозрюють у незаконні передачі у власність 17 земельних ділянок вартістю 2 млн грн. За даними правоохоронців, землі, якими користувалася місцева ферма, чиновниця оформила у приватну власність третім особам. Наразі за скоєне жінці загрожує до шести років позбавлення волі.

Як у понеділок, 6 березня, повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури, посадовиця головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області погодила накази про передачу 17 земельних ділянок загальною площею понад 33 га, які перебували у постійному користуванні фермерського господарства, у приватну власність третім особам.

«Як наслідок, з власності держави незаконно вибули землі вартістю майже 2 млн грн. Чиновниці оголосили про підозру за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі розслідування справи триває, дії посадовиці управління Держгеокадастру розцінюють як злочин за ч. 2 ст. 364 ККУ, санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки. Слідчі встановлюють усі обставини інциденту.