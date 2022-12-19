На Закарпатті 35-річного підприємця засудили до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна за привласнення 1,6 га землі у селищі Буштино. За даними правоохоронців, чоловік отримав землю за фіктивними документами із сільської ради. Далі підприємець виготовив документацію на землю і відчужив ділянку іншим людям. Вартість землі – майже 1,5 млн грн.

Про вирок підприємцю із Тячівщини повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури у понеділок, 19 грудня. Як уточнюють правоохоронці, обвинувачений незаконно отримав землю в Буштині. Площа ділянки складала 1,6 га, а ринкова вартість на той момент – майже 1,5 млн грн. Не зважаючи на відсутність законних підстав, чоловік одержав у приватну власність вказану ділянку для ведення особистого селянського господарства на основі фіктивного рішення селищної ради.

«Підприємець він звернувся до проєктної організації для виготовлення документації із землеустрою. Землі зареєстрували за обвинуваченим, після чого він відчужив їх третій особі. Зауважимо, що на час слідства та судового розгляду ділянка була арештована», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Відтак суд визнав 35-річного чоловіка винним за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство в особливо великих розмірах) та призначив йому п’ять років ув’язнення з конфіскацію усього майна. Обвинувачений ще може оскаржити вирок в апеляційному суді.