Поліція підозрює працівника кредитної спілки у Мукачеві у шахрайстві та незаконному використанні чужих документів. За даними правоохоронців, місцевий мешканець обманув клієнтку на 80 тис. грн, оформивши на неї два кредити. У поліції ZAXID.NET уточнили що йдеться про 35-річного чоловіка, якому слідчі вже повідомили про підозру за трьома кримінальними статтями. Наразі правоохоронці встановлюють спільників мукачівця та інших клієнтів, які могли постраждати від таких махінацій.

Як у п’ятницю, 9 грудня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, до кредитної спілки звернулася мешканка Мукачева, яка хотіла отримати 2 тис. грн позики. Працівник кредитної спілки сказав жінці, що мінімальна сума, яку вони можуть надати, це 38 тис. грн.

«Чоловік запевнив клієнтку, що піде їй на зустріч та 36 тисяч гривень боргу вони одразу закриють, і таким чином жінка отримає необхідні 2 тис. грн, які надалі їй і залишиться погасити. Як і домовлялися, потерпіла отримала 2 тисячі, проте інші 36 тис. грн працівник незаконно привласнив собі», – йдеться у повідомленні поліції.

Крім того, фігурант взяв під заставу банківську картку потерпілої, використав її дані та оформив на жінку ще один кредит на 43 тис. грн. Зловмисник ошукав мешканку Мукачева на майже 80 тис. грн.

Поліція повідомила 35-річному чоловікові про підозру у шахрайстві, незаконному заволодінні документами та використанні підроблених документів (ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 3, ч. 4 ст. 358 ККУ). Наразі розслідування триває. Поліція встановлює можливих спільників фігуранта та інших людей, які могли потерпіти від таких дій.