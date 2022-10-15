Мукачівець розраховувався фальшивими купюрами номіналом 1000 гривень

У Мукачеві затримали 44-річного місцевого мешканця, який систематично розраховувався на ринках фальшивими купюрами. Зловмисник обирав для розрахунку продавців похилого віку та давав їм за придбані продукти підроблені гроші номіналом 1 тис. грн. Поліція встановила щонайменше дев’ять фактів такого шахрайства. Наразі чоловік перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до трьох років тюрми.

Як у суботу, 15 жовтня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, 44-річний мешканець Мукачева з травня по жовтень 2022 року приходив на місцеві ринки та розраховувався за продукти та побутові товари фальшивими грошима.

«Чоловік під приводом купівлі продуктових та побутових товарів розраховувався на місцевих ринках фальшивими купюрами номіналом 1 тисяча гривень. Серед потерпілих, переважно, люди похилого віку», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції уточнюють, що наразі слідчі зібрали достатньо доказів, які вказують на причетність 44-річного мукачівця до щонайменше дев’яти фактів шахрайства. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене повторно), чоловікові вже повідомлено про підозру.

Мукачівець перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Поліцейські перевіряють, чи причетний фігурант справи до інших аналогічних злочинів на території Мукачівського району.