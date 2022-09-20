Львівські поліцейські повідомили про підозру киянину за шахрайство у великих розмірах. Під виглядом відкриття пункту обміну валют він вкрав понад 9 тис. євро клієнта.

Інцидент трапився 5 вересня близько 12:00 на вулиці Федьковича у Львові.

«Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 39-річний мешканець Києва організував в орендованому нежитловому приміщенні пункт обміну валют. Зловмисник незаконно заволодів грошима у сумі 9100 євро, надані для проведення валютно-обмінної операції введеним в оману клієнтом», – повідомили 20 вересня у поліції Львівщини.

Схему шахрайства пояснили ZAXID.NET у прес-службі Львівської обласної прокуратури.

«Під фальшивими документами зловмисник вибирав приміщення для оренди з чорним виходом у недалекому від центру районі. Коли люди хотіли обміняти невеликі гроші, їм відмовляли у послузі. Коли ж приходив клієнт з великою сумою, вони брали гроші і йшли буцімто до сейфу всередину приміщення. А самі втікали через чорний вихід», – розповіли ZAXID.NET у прокуратурі.

Слідчі проводять розслідування під процесуальним керівництвом Франківської окружної прокуратури за ч.3 ст.190 ККУ (шахрайство у великих розмірах).