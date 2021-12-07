Шахрайка орендувала приміщення, облаштувала його як обмінник та видавала себе за касирку

37-річна киянка облаштувала у центрі Львова фіктивний пункт обміну валют і ошукала львів'янина на 19 тис. доларів США. Для цього вона спеціально орендувала приміщення, облаштувала вивіску і таблицю з курсами валют. Пропонуючи на кілька копійок вигідніший курс, шахрайка дочекалася клієнта з крупною сумою і втекла з грошима через чорний хід, поки клієнт чекав на обмін. Через тиждень після випадку жінку знайшли і затримали у Києві, повідомила прес-служба поліції.

Поліція встановила, що 37-річна киянка разом із кількома спільниками (подробиць про спільників поліція поки що не розголошує) орендувала на вул. Під Дубом приміщення на першому поверсі, де облаштувала фіктивний обмінник. І ззовні, і всередині обмінник виглядав як справжній – була таблиця із курсом валют, апарат для перерахунку грошей, а ще фальшиві купюри для видимості роботи.

29 листопада до обмінника прийшов львів'янин, аби обміняти там 19 тис. доларів. Чоловік дав касирці долари, а поки чекав на гривні, вона втекла через задній вихід. Львів'янин одразу ж повідомив про випадок у поліцію.

Фіктивний обмінник на вул. Під Дубом, який облаштувала шахрайка з Києва (фото поліції)

Завдяки відео з камер спостереження поліцейські встановили помешкання, у якому зловмисниця проживала у Львові, та машину, якою вона користувалася. Слідчі дізналися, що підозрювана – 37-річна киянка. Жінка прикидалася касиркою, вона користувалася чорною перукою та мала підроблені документи.

Також шахрайка подавала онлайн-оголошення про вигідний обмін валют в особливо великих розмірах, заохочуючи клієнтів заниженим курсом обміну.

6 грудня жінку знайшли і затримали у Києві і під час обшуків у неї вдома правоохоронці знайшли та вилучили гроші.

Слідчі вже висунили затриманій офіційні звинувачення у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.