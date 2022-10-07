Поліція провела обшуки у Маневицькій колонії, в ході яких вилучили докази протиправної діяльності шахраїв

Волинська поліція викрила групу в'язнів, які займались шахрайством у інтернеті. Зокрема, вони розміщували оголошення про продаж різних товарів з оплатою наперед, але після отримання грошей більше не виходили на зв'язок. У поліції повідомляють, що шахраї ошукали майже сотню людей.

Про викриття зловмисників прес-служба поліції Волині повідомила у п'ятницю, 7 жовтня. Схему організували в'язні Маневицької виправної колонії. Скільки саме засуджених були задіяній у цій схемі, наразі невідомо.

«В інтернеті розміщались оголошення про надання певних послуг і товарів з їх оплатою наперед. Люди надсилали гроші, а натомість нічого не отримували. Наразі в одній з установ відбування покарань, а також на Одещині, Дніпропетровщині, Хмельниччині і Київщині волинські поліцейські проводять санкціоновані обшуки», – розповів начальник поліції Волині Юрій Крошко. Відомо, що обшуки проводили у Маневицькій виправній колонії.

За його словами, потерпіло від таких телефонних шахрайств близько ста осіб. Отримані гроші виводили спільники ув’язнених в різних регіонах України. Про яку суму йдеться, наразі невідомо.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Підозрюваним загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. Відомо, що у організатора схеми 7 жовтня останній день відбування покарання.