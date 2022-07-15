Про шахрая відомо, що він мешкає у селищі Любешів, йому 27 років

Волинська поліція викрила 27-річного шахрая, який наживався на людях з окупованих територій та з зони бойових дій. Він пропонував вивезти їх, але після отримання грошей не виходив на зв'язок. Наразі відомо про вісьмох жертв шахрая.

Про викриття зловмисника прес-служба поліції Волині повідомила у п'ятницю, 15 липня. Як встановили слідчі, 27-річний мешканець селища Любешів зареєструвався у телеграм-каналі та пропонував перевозити пасажирів з тимчасово окупованих територій або з зони бойових дій. Втім, насправді займатись евакуацією він не збирався.

Послугу він просив оплатити наперед, за один «рейс» брав 1,7 тис. грн. Після отримання грошей на картку чоловік виходив із акаунта і взяті на себе зобов’язання не виконував.

«Сьогодні за його місцем проживання співробітники управління карного розшуку разом із місцевими оперативниками і кіберполіцейськими провели санкціонований обшук. Поліцейські вилучили мобільний телефон із відповідними записами, сім-карту та банківську карту, на яку чоловік отримував гроші від ошуканих громадян», – повідомляє поліція.

Наразі достовірно відомо, що чоловік причетний до вчинення як мінімум восьми таких шахрайств. Слідчі продовжують збирати докази вчинення аналогічних правопорушень.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене повторно). Як мінімум йому загрожує штраф від 51 тис. грн.

Також поліцейські просять людей, які постраждали від дій зловмисника, невідкладно звернутися до поліції за телефонами 066-1691779 або 102.