Волинський райсуд призначив рік умовно студенту за шахрайство в Instagram. Юнак продавав лотерейні бокси з призами, але після отримання плати нічого клієнтам не надсилав. Всього слідству відомо про три такі епізоди, сумарно він нажився на понад 15 тис. грн. Ще до постановлення вироку хлопець відшкодував ошуканим покупцям всі збитки.

Як йдеться у вироку Ківерцівського райсуду, шахрайством займався студент 3 курсу Колківського центру професійної освіти. У своєму Instagram він розмістив інформацію про розіграш лотерей. Наприкінці січня 2022 року йому написала перша покупчиня. Він пообіцяв відправити їй лотерейні бокси, але лише за передоплатою 8,3 тис. грн. Жінка скинула йому гроші зі своєї картки та картки чоловіка. Однак шахрай нічого їй не вислав, а грошима розпорядився на власний розсуд.

Наступній покупчині юнак виставав значно меншу суму для передоплати: лише 2,5 тис. грн. Також слідству відомо про ще один епізод, коли шахраю вдалось продати неіснуючий лотерейний бокс. Це сталось у червні цього року, тоді покупчиня заплатила 4,6 тис. грн.

Дії студента кваліфікували за ч.2 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене повторно). Відомо, що підозрюваний уклав з потерпілими угоду про примирення. Також він відшкодував їм всі збитки.

Суд визнав юнака винним і призначив йому обумовлене сторонами покарання: лише рік іспитового терміну. Наразі вирок не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.