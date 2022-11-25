Подружжя встигло ошукати щонайменше сімох клієнтів

Ужгородська поліція викрила подружжя, яке створило фейковий онлайн-магазин військового одягу та амуніції. 23-річний мешканець Ужгорода зі своєю 27-річною співмешканкою продавали берці, термобілизну, тактичні рукавиці за цінами, нижчим за ринкові, брали передоплату від замовників, а потім не виходили на зв’язок. Наразі відомо про щонайменше сімох ошуканих клієнтів. Про суми, на які подружжя обмануло замовників, поки не повідомляється.

Як у п’ятницю, 25 листопада, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, обоє фігурантів справи раніше мали проблеми із законом. Зараз 23-річний ужгородець та його 27-річна співмешканка створили онлайн-магазин з продажу військової амуніції за цінами, нижчими ринкових. У переліку товарів були берці, термобілизна, тактичні рукавиці та інші актуальні товари.

«Поліцейські вже встановили сімох людей, які постраждали від дій зловмисників. Потерпілі перераховували часткову передплату або ж повну оплату та очікували на доставку замовлень. Однак, після отримання грошей, шахраї зникали, люди залишалися без коштів та без обіцяного товару», – йдеться у повідомленні.

У помешканні подружжя провели обшуки та вилучили докази у справі. І чоловікові, і жінці правоохоронці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство). За скоєне фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.