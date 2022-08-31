23-річна дівчина з Хмельниччини оформила сім кредитів на подругу
Потерпіла дізналася про кредити тільки після повідомлень від банку про борги
Мешканка Хмельницького району оформила сім кредитів на ім’я своєї подруги. Дівчина брала кредити невеликими сумами в різних банках. Загалом – на 10 тис. грн. Потерпіла дізналася про оформлені на своє ім’я кредити тільки після повідомлень банків про необхідність погасити борги. За скоєне 23-річній підозрюваній загрожує до трьох років обмеження волі. Справу вже передали до суду.
Як у середу, 31 серпня, повідомила прес-служба поліції, 23-річна фігурантка справи разом з 22-річною подругою винаймали квартиру у Хмельницькому. Старша з дівчат мала доступ до комп’ютера потерпілої, знайшла відскановані документи та оформила на подругу сім невеликих кредитів.
«Між дівчатами встановилися довірливі відносини. Одна з них, маючи вільний доступ до інтернет-банкінгу подруги та комп‘ютера, на якому зберігались відскановані документи, оформила на її ім’я сім мікрозаймів в різних кредитних установах на загальну суму понад 10 тис. гривень. Потерпілій про це стало відомо, лише коли їй почали надходити повідомлення про необхідність погашення кредитних боргів. Тоді 22-річна дівчина звернулась в поліцію», – йдеться у повідомленні поліції.
Наразі 23-річну мешканку Хмельницького району підозрюють за ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство), слідці вже завершили розслідування інциденту і передали справу до суду. За скоєне дівчині може загрожувати до трьох років обмеження волі.
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