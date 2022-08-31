За скоєне 23-річній дівчині загрожує до трьох років обмеження волі

Мешканка Хмельницького району оформила сім кредитів на ім’я своєї подруги. Дівчина брала кредити невеликими сумами в різних банках. Загалом – на 10 тис. грн. Потерпіла дізналася про оформлені на своє ім’я кредити тільки після повідомлень банків про необхідність погасити борги. За скоєне 23-річній підозрюваній загрожує до трьох років обмеження волі. Справу вже передали до суду.

Як у середу, 31 серпня, повідомила прес-служба поліції, 23-річна фігурантка справи разом з 22-річною подругою винаймали квартиру у Хмельницькому. Старша з дівчат мала доступ до комп’ютера потерпілої, знайшла відскановані документи та оформила на подругу сім невеликих кредитів.

«Між дівчатами встановилися довірливі відносини. Одна з них, маючи вільний доступ до інтернет-банкінгу подруги та комп‘ютера, на якому зберігались відскановані документи, оформила на її ім’я сім мікрозаймів в різних кредитних установах на загальну суму понад 10 тис. гривень. Потерпілій про це стало відомо, лише коли їй почали надходити повідомлення про необхідність погашення кредитних боргів. Тоді 22-річна дівчина звернулась в поліцію», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі 23-річну мешканку Хмельницького району підозрюють за ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство), слідці вже завершили розслідування інциденту і передали справу до суду. За скоєне дівчині може загрожувати до трьох років обмеження волі.