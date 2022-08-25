Мешканка Почаєва заплатила шахрайці близько 1,3 млн грн. Спілкуватись з нібито екстрасенсом вона почала після того, як побачила у інтернеті оголошення про допомогу у вирішенні життєвих проблем. За «консультацію» зловмисниця брала мінімум 30 тис. грн. Мешканка Почаєва зверталась до неї неодноразово протягом двох місяців, витрачаючи на це всі збереження своїх батьків. Наразі жінка каже, що не знає, як могла платити за це такі гроші. Поліція почала розслідування інциденту, встановлюється особа шахрайки.

Про випадок шахрайства стало відомо у четвер, 25 серпня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. До правоохоронців звернулась мешканка Почаєва та її батьки. В одній з соцмереж жінка побачила оголошення про те, що люди з надзвичайними здібностями допоможуть впоратися з усіма життєвими проблемами. Зателефонувавши за вказаним номером, жінка отримала контакти начебто екстрасенса. Її попередили, що розмова буде платна.

Упродовж двох місяців жінка практично щодня телефонувала екстрасенсу, яка представилася Оленою, а після розмови йшла до банку, аби розрахуватися за послуги. Роздруківки з оплати рахунків свідчать, що двадцятихвилинні розмови коштували від 30 до 60 тис. грн.

«Тепер жінка не розуміє, як могла витрачати такі гроші. Зі слів родичів, екстрасенсорні послуги, про які вони не знали, адже донька нічого нікому не говорила, обійшлися іхній родині у 1,3 млн грн – це якщо перерахувати у національну валюту витрачені понад 20 тис. доларів та 12 тис. євро», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 190 ККУ (шахрайство у особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає від п'яти до 12 років ув'язнення.