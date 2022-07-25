Всього під час обшуку поліція знайшла близько 30 тонн готової продукції

Четверо мешканців Тернопільщини облаштували цех із виготовлення побутової хімії в приміщенні недіючого заводу. Вони виготовляли засоби під марками відомих брендів, як-от Tide, Lenor та Ariel, і продавали їх за ціною оригіналу в основному через інтернет. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 30 тонн готових засобів.

Про викриття підпільного цеху стало відомо у понеділок, 25 липня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. Незаконний бізнес організував мешканець Чортківщини. До цієї справи залучив трьох знайомих.

Підприємці облаштували виробництво в цехах недіючого заводу. Тут вони виготовляли побутову хімію під марками відомих брендів Ariel, Tide та Lenor. Пляшки та хімічні інгредієнти організатори замовляли через інтернет, а етикетки друкували на одній із фабрик.

Одна із жінок адмініструвала продаж через інтернет. Вона у різних групах в соцмережах розповсюджувала оголошення про продаж побутової хімії з Європи, приймала замовлення, відповідала за доставку та оплату продукції. Крім цього, також засоби продавали у два місцеві магазини. Додамо, що саморобну продукцію продавали за ціною оригіналу. За попередніми даними, сума збитків, завдана правовласникам, становить близько 1 млн грн.

Загалом оперативники провели десять обшуків у помешканнях, цехах та магазинах, де продавали підробку. «У підозрюваних вилучили лінію для виготовлення контрафактної продукції, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, понад 30 тонн готового продукту, а також підроблені етикетки різних торгових марок побутової хімії», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство) та ч.3 ст. 229 ККУ (незаконне використання знака товарів). За статтею про шахрайство спільникам загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.