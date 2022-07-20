На Тернопільщині 31-річний чоловік двічі перерахував гроші шахраям за виготовлення довідок для виїзду за кордон. У першому випадку йому за 50 тис. грн мали виготовити студентський квиток, але після отримання суми шахраї більше не виходили на зв'язок. Попри невдалий досвід, чоловік вдруге, вже у інших шахраїв, замовив довідку про непридатність до військової служби. Після отримання 37 тис. грн вони також перестали відповідати. Вже тоді чоловік написав заяву в поліцію.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, до правоохоронців Бережанського відділу поліції звернувся ошуканий 31-річний чоловік. Відомо, що він мешкав у Києві, але наразі тимчасово проживає у Козівській громаді на Тернопільщині.

Чоловік шукав різні шляхи перетину кордону в умовах воєнного стану. На одному із сайтів натрапив на оголошення про допомогу в оформленні документів, за якими чоловіки призовного віку начебто можуть виїхати за межі України. Незнайомець обіцяв за 1,5 тис. доларів виготовити студентський квиток. Киянин повірив і перекинув майже 50 тис. грн за послуги. Однак після того, як гроші опинилися у шахрая, він більше не виходив на зв'язок.

Попри втрату грошей, чоловік далі продовжував шукати інші способи виїзду за кордон.

«В одному із месенджерів знайшов ще одне оголошення. Незнайомець пропонував виготовити медичну довідку про непридатність до військової служби. Ціна питання – 37 тис. грн. Заявник знову ж таки перерахував гроші на рахунок аферистів, які після отримання коштів припинили з ним спілкування», – йдеться у повідомленні. Сумарно чоловік втратив понад 80 тис. грн.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 ККУ (шахрайство). Мінімальне покарання за цією статтею передбачає 34 тис. грн штрафу.

Також у поліції нагадують, що за використання підроблених документів для виїзду за кордон передбачена кримінальна відповідальність. Згідно з ч.1 ст. 358 ККУ (використання підроблених документів), ухилянтам загрожує до двох років обмеження волі.