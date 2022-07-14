Тернопільський суд призначив три роки тюрми шахраєві, який виманював гроші у літніх людей за схемою «ваш родич у біді». Людям повідомляли, що син або племінник потрапив у ДТП, а для його звільнення від покарання необхідно заплатити велику суму. Слідство встановило причетність зловмисника до 12 крадіжок. У суді чоловік не визнав провини та відмовився надавати будь-які покази. Суд призначив йому близько 589 тис. грн моральної та матеріальної компенсації потерпілим. Щоправда, троє з них її вже не отримають, оскільки за час розгляду справи вони померли.

Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, шахрай мав спільника, щодо нього ведуть окреме розслідування. Разом вони телефонували людям похилого віку та виманювали у них гроші за схемою «ваш родич у біді».

Один з перших випадків стався в травні 2016 року. Шахрай вночі зателефонував на стаціонарний телефон до літньої жінки, представившись її племінником. Він попросив дати 3,5 тис. доларів, щоб уникнути відповідальності за нібито вчинену ДТП. Після цього до під'їзду жінки приїхав обвинувачений і забрав гроші. Викрити обман потерпілій вдалось згодом. За тодішнім курсом, її обікрали на 87,5 тис. грн.

Всього у вироку йдеться про 12 епізодів. Часто люди віддавали останні гроші, які збирали собі на лікування. У суді обвинувачений жодних показань не надав і свою провину не визнав. Ніяких збитків потерпілим він не відшкодував.

За словами жертв, щоразу їм дзвонили вночі або під ранок, щоб збити з пантелику. У деяких людей не було готівки, тож зловмисник навіть возив їх до банкомату, щоб ті зняли гроші зі своїх карток. Відомо, що троє постраждалих не змогли свідчити у суді, бо до моменту розгляду справи вони вже померли.

Суддя Тарас Багрій визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 і ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство) та призначив йому три роки тюрми. Крім того, зловмисник повинен сплатити 273,2 тис. майнової шкоди та 316 тис. моральної компенсації. Тож загалом з нього стягнуть 589 тис. грн.

Вирок поки що не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.