Поліція затримала двох зловмисників: один з них уродженець Рівненщини, інший – мешканець Сум

У Тернополі поліція затримала двох псевдовалютників, які привласнили 900 тис. грн клієнта, а замість доларів дали йому папір і фальшиві купюри. Чоловіки ретельно планували свій злочин. Спершу вони втирались у довіру, чесно обмінюючи невеликі суми. Згодом, коли клієнт запропонував обміняти на долари крупну суму, вирішили привласнити його гроші. Втім, після вчинення злочину їх затримала поліція. За скоєне шахраям загрожує до 12 років тюрми.

Зловмисників затримали ще 15 червня, але поліція повідомила про це у четвер, 23 червня. Наразі слідство підозрює двох чоловіків: 58-річного уродженця Рівненщини та 42-річного уродженця Сум. Впродовж 2021-2022 років вони розміщували оголошення в інтернеті щодо купівлі-продажу іноземної валюти за курсом, нижчим від середньоринкового.

Чоловіки облаштовували фіктивні пункти обміну валют для створення ілюзії, що їхня діяльність реальна та офіційна. Аби увійти в довіру до обраної жертви, зловмисники здійснювали справжні купівлю-продаж валют приблизно до 2 тис. доларів, щоб згодом виманити більшу суму.

На 15 червня зловмисники запланували у Тернополі крупну валютну операцію з потенційним потерпілим, який мав за курсом, нижчим за ринковий, купити іноземну валюту. Аби не привертати уваги тернопільських правоохоронців, зловмисники виїхали до Рівного, де на кілька днів орендували квартиру. При цьому вони завчасно придбали мобільні термінали та стартові пакети в місцях продажу, де не ведеться облік проданого. Загалом до кожного правопорушення готувалися не менше ніж за три тижні.

Попередньо підозрювані кілька разів проводили з потерпілим операції з обміну валюти на незначні суми. За кілька днів потерпілий звернувся з проханням обміняти 900 тис. гривень на долари. Щоб змінити зовнішність, вони використовували перуки, окуляри та навіть медичний халат. Зустрітись з клієнтом вони мали біля місцевого медичного закладу. До цього вони декілька разів виїжджали на вказану локацію, щоб краще спланувати свої дії.

«Під час зустрічі поблизу під’їзду житлового будинку у Тернополі один із підозрюваних взяв у потерпілого грошові кошти у гривні, а натомість дав справжні долари. При цьому навмисно недодав кілька купюр. Після того, як потерпілий виявив недостачу, зловмисник взявся нібито перераховувати долари, а сам непомітно замінив їх на «куклу» – папір разом із фальшивими доларами – і додав до неї виявлену недостачу. Після оборудки зловмисники швидко зайшли до під’їзду, заблокувавши за собою вхід палицею, та вийшли з іншого боку», – повідомляють деталі справи у поліції.

Втім, згодом їх затримала поліція. В автомобілях зловмисників, за адресами їхнього постійного та тимчасового проживання провели обшук та вилучили 902 тис. грн, майже 26 тис. доларів США.

Фігурантам справи оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Їм загрожує від п'яти до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Обом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави – по 744 тис. грн.

Наразі слідчі шукають причетних до їхньої незаконної діяльності.