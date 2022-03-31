За купівлю валюти незаконним способом покупчині та самому валютнику загрожують штрафи від 8,5 тис. грн

У Тернополі поліція викрила 36-річного валютника, який працював на центральному ринку. Затримали його на гарячому, коли 56-річна мешканка міста купувала у нього 100 євро. Поліцейські вилучили гроші та склали адмінпротоколи і на продавця, і на покупця. Їм загрожує мінімум 8,5 тис. грн штрафу.

Про викриття валютника повідомила прес-служба поліції Тернопільщини у четвер, 31 березня. «Під час здійснення превентивних заходів співробітники Тернопільського райуправління поліції спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань виявили на центральному ринку Тернополя факт незаконного обміну валюти. 56-річна жителька Тернополя придбала 100 євро у 36-річного чоловіка, надавши йому натомість гривні. Неправомірну оборудку правоохоронці задокументували», – йдеться у повідомленні.

На продавця і на покупчиню поліцейські склали адмінпротоколи за ст. 162 КУпАП (порушення правил про валютні операції). Санкція статті передбачає штраф від 8,5 до 17 тис. грн. Також у валютника конфіскували незаконно отримані гроші. Крім того, тернополянка видала наявні у неї гроші, які вона могла використовувати для обміну валюти – 20 000 гривень.

Нагадаємо, від початку війни купувати валюту можна лише в банках або у офіційних обмінниках. За купівлю грошей на «чорному ринку» передбачане адмінпокарання.