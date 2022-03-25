У місті Острог на Рівненщині поліцейські під час комендантської години виявили трьох молодих чоловіків, які розпивали алкоголь на території місцевої школи. На порушників склали адмінпротоколи і, окрім цього, наступного ж дня доправили до військкомату для отримання повісток.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, чоловіків затримали близько 23:30 у середу, 23 березня. На території школи №3 у місті Острог поліцейські помітили трьох чоловіків, які розпивали алкогольні напої під час комендантської години.

Порушниками виявились 24-річні жителі Острога. На них склали адмінпротоколи за ст. 178 КУпАП (розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях). Санкція статті передбачає до 85 грн штрафу.

«Крім того, 24 березня острожан призовного віку доставили до відділу Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для вручення повісток для подальшого служіння українському народові та захисту держави», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що 24 березня заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький попередив: порушників комендантської години, а також тих, хто порушує ПДР, направлятимуть до військкоматів для проходження медоглядів та отримання повісток.