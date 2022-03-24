Патрульна поліція офіційно заявила, що порушникам ПДР та комендантської години втручають повістки у військкомати

Патрульна поліція вручає порушникам комендатської години та грубим порушникам правил дорожнього руху повістки у військкомати. Про це заявив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

«Шановні громадяни призовного віку. Патрульна поліція оголошує безпрецедентну акцію. На час війни всіх нечемних на блок-постах, порушників комендантської години і грубих порушників ПДР очікує спеціальний приз», – написав Олексій Білошицький 23 березня у Facebook.

Він пояснив, що, окрім адміністративної відповідальності, порушники отримуватимуть скерування на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням у підрозділи ЗСУ.

Перші порушники вже отримали повістки у військкомати (фото поліції)

«Агресію і непокору у військовий час потрібно спрямовувати на супротив ворогу», – вважає Олексій Білошицький. З його слів, перші порушники вже отримали повістки. В яких регіонах, він не уточнив.

Зазначимо, і на Львівщині вже є випадки, коли за сприяння патрульної поліції порушники ПДР отримували повістки у військкомати.