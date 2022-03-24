Порушникам ПДР та комендантської години поліцейські вручають повістки
Патрульна поліція оголосила «акцію» для водіїв-порушників
Патрульна поліція вручає порушникам комендатської години та грубим порушникам правил дорожнього руху повістки у військкомати. Про це заявив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
«Шановні громадяни призовного віку. Патрульна поліція оголошує безпрецедентну акцію. На час війни всіх нечемних на блок-постах, порушників комендантської години і грубих порушників ПДР очікує спеціальний приз», – написав Олексій Білошицький 23 березня у Facebook.
Він пояснив, що, окрім адміністративної відповідальності, порушники отримуватимуть скерування на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням у підрозділи ЗСУ.
Перші порушники вже отримали повістки у військкомати (фото поліції)
«Агресію і непокору у військовий час потрібно спрямовувати на супротив ворогу», – вважає Олексій Білошицький. З його слів, перші порушники вже отримали повістки. В яких регіонах, він не уточнив.
Зазначимо, і на Львівщині вже є випадки, коли за сприяння патрульної поліції порушники ПДР отримували повістки у військкомати.
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