Усі клієнти готелів, які отримали повістки, приїхали на Закарпаття із підвенних та східних областей

На Закарпатті 15 клієнтам готелів поблизу кордону вручили повістки у військкомат. Усі – чоловіки призовного віку, мешканці південних та східних областей України, які намагалися уникнути мобілізації та переховувалися у готелях в Ужгородському та Великоберезнянському районах.

Як у четвер, 17 березня, повідомила Державна прикордонна служба, ухилянтів затримали в кількох готелях поблизу кордону зі Словаччиною та Угорщиною: дев’ятьох чоловіків затримали у Великоберезнянському районі, ще шістьох – у Чопі.

«Усі п’ятнадцятеро – чоловіки віком від 22 до 43 років, вихідці з південних та східних областей України. Представником військового комісаріату виявленим їм було вручено повістки для постановки на військовий облік», – йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, відповідно до вказівки голови Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микити, усі чоловіки-переселенці віком від 18 до 60 років, які прибули на Закарпаття, протягом 24 годин після приїзду повинні стати на облік у військкоматі та, за потреби, захищати область у складі територіальної оборони чи інших бойових підрозділів.

Зазначимо, до військкоматів у Закарпатській області з початку нападу Росії вже звернулося близько 5,8 тис. чоловіків, які приїхали із регіонів України, де зараз ведуться активні бойові дії. За словами військового комісара Закарпаття, полковника Олександра Музиченка, станом на 14 березня 2022 року із числа переселенців до війська призвано близько 4 тис. чоловіків, 2 тисячі з них прийшли до військкоматів самостійно.