Наразі ситуація із чергами у військкоматах Закарпаття стабілізувалася

До територіальних центрів комплектування у Закарпатській області з початку нападу Росії вже звернулося близько 5,8 тис. чоловіків, які приїхали із регіонів України, де зараз ведуться активні бойові дії. Усі вони стали на облік у військкоматах, на місці переселенців, як і місцевих мешканців, розподіляють по підрозділах територіальної оборони, а також, за можливості відбувається розподіл по підрозділах бойових частин.

Як у коментарі ZAXID.NET розповів речник Закарпатського обласного терцентру комплектування Андрій Акімов, станом на 4 березня до військкоматів по всіх районах Закарпаття звернулося близько 5,8 тис. чоловіків-переселенців, потік охочих захищати країну наразі стабільно високий.

«Зараз ми також виписуємо повістки на явку на відповідну дату, реєструємо у телефонному режимі на явку у визначений день, тому з чергами наразі ситуація вже простіша: вони є, але не такі великі, як у перші дні. Однак, я наголошую, що навіть при тому, що із набором наразі все добре, це ні в якому разі не значить, що люди не повинні йти [до військкоматів]. Прийти повинні усі чоловіки, віком від 18 до 60 років, оскільки у нас триває загальна мобілізація. Кожен має прийти і дізнатися про свої подальші дії: чи це прибуття до частин на виклик, чи поповнення резерву, чи складу тероборони», – сказав Андрій Акімов.

Також Андрій Акімов додав, крім поповнення складу тероборони, чоловіки-переселенці готові йти воювати на передову: «Переселенці навіть просять, щоб їх хоч кудись відправили воювати. Навіть без досвіду», – зазначає Андрій Акімов.

Нагадаємо, за даними прес-служби Закарпатської ОДА, наразі область прийняла понад 60 тис. біженців з регіонів України, де зараз ведуться бойові дії. Відповідно до вказівки голови Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микити, усі чоловіки-переселенці віком від 18 до 60 років, які прибули Закарпаття, протягом 24 годин після приїзду повинні стати на облік у військкоматі та, за потреби, захищати область у складі територіальної оборони.

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