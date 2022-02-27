Голова Закарпатської ОДА підпише наказ про залучення до тероборони приїжджих чоловіків

Усі чоловіки віком від 18 до 60 років, які прибули з інших областей як вимушено переміщені особи у Закарпатську область, повинні будуть стати на облік і за потреби захищати область у лавах територіальної оборони. Про таку ініціативу повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

«Потрібно не пізніше 24 годин після прибуття на територію Закарпаття з’явитися у центр комплектування і стати на облік. Ми надаємо притулок вашим жінкам, матерям та дітям. Захищати ж їх буде кожен, хто несе службу у складі бригади ТрО нашого регіону», – написав Віктор Микита у Facebook.

Відповідний наказ він пообіцяв підписати у неділю, 27 лютого.

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