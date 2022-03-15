37-річного закарпатця затримали на пункті пропуску у Вилоку

На Закарпатті СБУ затримала 37-річного місцевого мешканця, який намагався перевезти закордон трьох чоловіків призовного віку. Усіх затримали на пункті пропуску «Вилок», що на кордоні з Угорщиною. Відомо, що ухилянти використовували підроблені довідки про відстрочку призову. Організатор переправлення перебуває на допиті СБУ, троє чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації, вже відправлені до війська.

Як у вівторок, 15 березня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, 37-річного місцевого мешканця затримали спецпризначенці при спробі переправити закордон трьох призовників. За даними СБУ, організатор використовував паспорти іноземної країни, що не належали цим чоловікам.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, що 37-річний підозрюваний допомагав трьом чоловікам віком 28, 36 та 43 уникнути мобілізації і, попри заборону, покинути територію України під час воєнного стану.

«Підставою для виїзду мали стати довідки щодо відстрочки від призову на військову службу, достовірність яких викликала сумнів у правоохоронців і наразі перевіряється», - йдеться у повідомленні прокуратури.

Також зазначається, що трьом ухилянтам вручили повістки про необхідність з’явитися до військкоматів, наразі вони вже направлені на службу. 37-річному закарпатцю, який організував відправку призовників закордон, оголосили про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (сприяння незаконному переправленню кількох осіб через державний кордон). За рішенням суду надалі він перебуватиме під вартою з можливістю внести майже 149 тис. грн застави.