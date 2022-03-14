18-річного хлопця нібито з переломом ноги хотіли вивезти закордон, щоб він уникнув мобілізації

В Ужгороді поліція затримала автомобіль «швидкої», в якому мешканка Києва разом з двома іноземцями-волонтерами намагалася вивезти закордон свого 18-річного сина-призовника. Для уникнення мобілізації мама вигадала історію про перелом на нозі у хлопця та намагалася незаконно перевезти його до ЄС. Поліцейські затримали жінку і двох волонтерів, хлопця доставили до військкомату, а автомобіль «швидкої» – вилучили на потреби ЗСУ.

Як у понеділок, 14 березня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття мати 18-річного хлопця, мешканка Києва, хотіла нелегально перевезти сина на територію ЄС, знаючи, що зараз в Україні діє обмеження щодо перетину кордону для чоловіків від 18 до 60 років.

«У змові з двома іноземними волонтерами жінка вигадала історію про нібито перелом кістки на правій нозі у її сина. Таким чином, за допомогою автівки швидкої допомоги, вони намагалися незаконно вивезти 18-річного хлопця до однієї з країн Євросоюзу з метою уникнення його мобілізації», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі жінку та двох її спільників затримали, вони перебувають у СІЗО. 18-річного хлопця доставили до військкомату. Автомобіль «швидкої» передали на потреби Збройних сил України.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене групою осіб). За скоєне затриманим загрожує до семи років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, 13 березня, на українсько-румунському кордоні прикордонники затримали 30-річного киянина, який передягнувся в жінку, взяв паспорт дружини і разом з дитиною намагався виїхати до Румунії. Днем раніше, 12 березня, на кордоні з Молдовою затримали 53-річного чоловіка, який хотів виїхати закордон із фіктивним військовим квитком, у якому було вказано, що його комісували через вагітність «із ускладненим перебігом». На початку березня на українсько-угорському кордоні затримали 47-річну водійку Lexus, яка запхала у багажник автомобіля 50-річного чоловіка та хотіла вивезти в Угорщину, щоб він уник мобілізації.

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