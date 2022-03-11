Усіх чоловіків, які намагалися втекти закордон, затримали та передали правоохоронцям

Прикордонники Мукачівського та Чопського загонів затримали 20 українців призовного віку, які намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною та Румунією. П’ятеро втікачів намагалися потрапити до Євросоюзу за підробленими документами, ще двоє пропонували прикордонникам хабарі.

Про затримання чоловіків призовного віку у п’ятницю, 11 березня, повідомила прес-служба Мукачівського прикордонного загону. Як уточнюється у повідомленні, йдеться про кілька груп затриманих впродовж минулої доби юнаків. Відомо, що дев’ять із них намагалися незаконно перетнути українсько-румунський кордоні, четверо – кордон зі Словаччиною.

«П’ятеро спробували скористатися підробленими довідками про зарахування на спеціальний військовий облік. Їх викрили в пункті пропуску «Косино», «Ужгород» та «Малий Березний». Ще двоє ухилянтів, жителів Закарпаття, спробували спокусити прикордонників хабарами. Один із них перед тим, як запропонувати неправомірну грошову винагороду, спробував перетнути кордон за недійсним документом», – зазначається у повідомленні прес-служби Мукачівського прикордонного загону.

На порушників, які намагалися нелегально перетнути кордон склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та передали поліцейським.

Інформацію про п’ятьох чоловіків, які використовували підроблені документи, також направили в поліції, їх підозрюють у злочині за ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Двом закарпатцям, які пропонували прикордонникам хабарі, загрожує позбавлення волі на 4 роки за ч. 1 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Усіх порушників прикордонники передали поліції.

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