На пунктах пропуску Закарпатської митниці фіксують спроби контрабанди товарів під виглядом гуманітарної допомоги. Наразі закарпатські митники виявили факти незаконного ввезення харчових продуктів, побутової хімії та товарів гігієни як гуманітарних вантажів. Всі контрабандні товари митниця конфіскувала та невдовзі передасть на потреби ЗСУ та військової адміністрації.

Про ситуацію на митних пунктах пропуску на Закарпатті під час брифінгу у четвер, 10 березня, повідомив перший заступника голови Держмитслужби України Олександр Щуцький. За його словами, наразі випадків контрабанди під виглядом гуманітарних вантажів виявили небагато, проте митниця попереджає контрабандистів про посилення відповідальності за такі дії.

«Фіксуємо спроби завозити контрабандні товари під виглядом гуманітарного вантажу. Ми попереджаємо, що якщо раніше це був просто протокол стосовно порушення митних правил, то наразі, всі контрабандисти, всі, хто хоче наживатися на цій біді, мають розуміти: товар буде конфіскований і транспортні засоби будуть передані ЗСУ або військовим адміністраціям», – сказав Олександр Щуцький.

Також він уточнив, що наразі таких спроб небагато, однак під виглядом гуманітарних вантажів через пункти пропуску на Закарпатті контрабандою уже ввозились товари побутової хімії, харчові продукти, товари гігієни. Усі вони вилучені та заходиться на складі митниці.

Крім того, Олександр Шуцький нагадав, що 3 березня, за рішеннями ради оборони Закарпатської області митниця передала закарпатському військкомату 390 автомобілів і причепів, а також та 120 позицій продуктів харчування.

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