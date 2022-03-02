Закарпатська митниця у середу, 2 березня, оприлюднила покроковий порядок організації та оформлення гуманітарної допомоги для українських військових та для потреб переселенців і місцевих мешканців, яка надсилається з-за кордону.

Як наголошують у прес-службі Закарпатської митниці, отримувачам необхідно подбати про відповідні документи про товари, які ввозяться на територію України, повідомити інформацію про водія та вантаж, який ввозиться з-за кордону та подати звернення до військової адміністрації про необхідність прийому відповідного вантажу. Тільки після підтвердження від керівництва Закарпатської обласної військової адміністрації вантаж може доставлятися на закарпатські пункти пропуску на кордоні.

Порядок перевезення гуманітарної допомоги з-за кордону

Крок 1. Отримувачу допомоги необхідно зазделегідь отримати від донора документи, які підтверджують інформацію про перелік та кількість товарів, які ввозяться на територію України згідно специфікації (переліку вантажу), приклад: харчові продукти, матраци, ліжка тощо.

Крок 2. Отримати інформацію про транспортний засіб який ввозить гуманітарну допомогу та водія в якій зазначається: марка транспорту, реєстраційний номер, ПІБ водія та його паспортні дані.

У разі перевантаження на інший транспортний засіб товарів безпосередньо на кордоні (в пункті пропуску), необхідно також зазначати інформацію про транспортний засіб, в який перевантажується гуманітарна допомога та водія, в якій зазначається: марка транспорту, реєстраційний номер, ПІБ водія та його паспортні дані.

Крок 3. Необхідно підготувати звернення на ім’я начальника військового адміністрації, звернення встановленого взірця.

Крок 4. Після заповнення звернення потрібно відправити його начальнику відповідної обласної військової адміністрації на електронну скриньку або на мобільний номер:

тел.: +380979649269, +38097 9651868;

+380979649269, +38097 9651868; електронна скринька: zk.dop.22@gmail.com

Крок 5. Тільки після отримання позитивної відповіді, вантаж можна доставляти в пункт пропуску маючи в наявності погоджене звернення у двох примірниках.

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