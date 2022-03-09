Українські митники конфісковують увесь російський транспорт та товари на потреби ЗСУ

Чернівецька митниця сьогодні зранку, 9 березня, конфіскувала три вантажівки на російських номерах. Їх передали у штаб військової адміністрації для перевезення гуманітарної допомоги в прифронтові території України. Про конфіскацію вантажівок повідомила прес-служба Чернівецької військової адміністрації.

«Раніше ці фури поповнювали склади окупанта, тепер вони допомагатимуть українському війську й населенню. Сьогодні митна служба конфіскувала вантажні автомобілі на російських номерах. І вже невдовзі їх наповнять гуманітарною допомогою, яка так необхідна зараз у прифронтових містах і селах», – йдеться в повідомленні адміністрації за 9 березня.

У прес-службі Чернівецької митниці ZAXID.NET відмовились розповідати будь-які інші деталі щодо цього випадку, заявивши, що не розголошуватимуть інформацію про те, звідки їхали вантажівки та що перевозили.

Зазначимо, ввезення до України товарів із Росії заборонено, згідно з постановою Кабміну. Крім того, 24 лютого Державна митна служба Україна заявила, що увесь російський товар і транспортні засоби конфісковуватимуть на потреби Збройних сил України.

За інформацією митниці, всього від 26 лютого на чернівецьких пунктах пропуску конфіскували 43 транспортних засобів. Крім того, в нетверезих водіїв області патрульні конфіскували 20 автомобілів, їх вже передали на потреби ЗСУ.

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